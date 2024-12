Nädala lind: laanerähn

Olgugi laanerähni sulestik mustvalge, kannab isalind kollast mütsikest ning sellist pole ühelgi teisel rähnil. Pealegi on laanerähnil vaid kolm varvast, kõigil teistel rähnidel on neid neli.

Nimesidki on laanerähnil kaks, ka kolmvarvas-rähniks kutsutakse teda. Paljudes keeltes, ladina, inglise, saksa ja vene keeles, on see tema ametlik nimetus, vaid soome keeles kutsutakse teda põhjarähniks (pohjantikka).