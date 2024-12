Maris Pruuli värske lasteraamat toob polaaralad lugejale lähemale

Maris Pruuli ütles, et igatsus polaaralade vastu on kolmest pikast polaarretkest tõesti jäänud, kuid tõuke konkreetseks lasteraamatuks andis kirjastuse Varrak välja käidud idee. «Nad võtsid minuga eelmisel talvel ühendust. Mu Arktika ja Antarktika blogipostitusi lugedes olid nad tulnud mõttele, et oleks tore maailmas üha olulisemat rolli mängivad polaaralad me lastele tuttavamaks teha just läbi meie kogemuste-rännakute. Läksin selle plaaniga kohe rõõmuga kaasa,» kõneles autor.