Ensemble Auftakt annab Rakveres kontserdi

Kavas on Pierre Max Dubois’ süit viiulile, klarnetile ja klaverile (1968), Harri Otsa trio viiulile, klarnetile ja klaverile (1980) ja Igor Stravinski süit «Sõduri lugu» (1919).



Ensemble Auftakt on üks väljapaistvamaid ja tegusamaid kammeransambleid Eestis. Trio tegevuse keskmes on uus helilooming ning selle osav sidumine möödunud sajandite kammerteostega. Ensemble Auftakti koosseis viiul, klarnet ja klaver on Eesti muusikamaastikul ainulaadne.



Klarnetist Soo-Young Lee, viiuldaja Miina Laanesaar ja pianist Maila Laidna on koos musitseerinud üle seitsme aasta, alates aastast 2019 Ensemble Auftakti nime all. Ansambel on tegutsemisaastate jooksul andnud regulaarselt kontserte Eestis ning esinenud Austrias, Itaalias, Ungaris ja Hispaanias. Korraldatud on ka heategevusliku suunaga kontserte.



Ensemble Auftakt on pälvinud rahvusvahelisi tunnustusi kammermuusika konkurssidelt: esikoht ja grand prix’ rahvusvaheliselt konkursilt Danubia Talents IV (2019), kolmas koht Krakowi rahvusvaheliselt muusikakonkursilt Opus (2021), finalistidiplom Hispaanias toimunud konkursilt Anton Garcia Albial International (2022). Esikoha võiduga Clara Wieck-Schumanni nimelisel konkursil (2022) kaasnes 2024. aasta juunis kontsert Itaalias.



Triot on juhendanud professor Matti Reimann, samuti on osaletud mitmete interpreetide tundides ja meistriklassides. Et eesti heliloojad on viiulile, klarnetile ja klaverile üsna vähe teoseid kirjutanud, liigub kollektiivi tegevuse fookus järjest enam repertuaari laiendamisele ja koostööle tänaste heliloojatega. Valminud on heliteosed Pärt Uusbergilt (2020), Riho Esko Maimetsalt (2022, 2024), Ardo Ran Varreselt (2024) ja Evelin Sepparilt (2024). (VT)