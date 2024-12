Eeloleval nädalal saabub sula

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva muutliku pilvisusega ilm. Põhjarannikul sajab kohati vähest lund ja lörtsi. Puhub kirde- ja põhjatuul 2–8 m/s. Külma on 1–7 kraadi. Esmaspäeva päeval on samuti muutliku pilvisusega ilm. Põhjarannikul võib sadada mõnel pool vähest lörtsi. Puhub põhjakaaretuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -3 kraadi.