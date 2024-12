Kindel ei öeldi jõulupreemia maksmise kohta neljast vallast

Ajapikku on kujunenud nii, et preemia maksmine ja saamine ilmselge enam ei ole. Virumaa Teataja uuris, kuidas on selle pisut tundliku teemaga tänavuse aasta lõpus Lääne-Virumaa omavalitsustes. Samal ajal unustamata, et preemiaraha võib asendada ka meeleoluka pühadekoosviibimisega, sai küsitud ka võimalike pidude kohta.