Rakvere vald palkab lasteaialastele reisisaatja

Valla haridus- ja noorsootöönõunik Monica Jaanimets ütles, et tegelikult kasutatakse saatjaid ka praegu ning see ülesanne on jagatud kahe inimese vahel, kuid vaja oleks alalist töötajat. "Praegu saadab hommikul Lasila poole sõitvas bussis lapsi üks õpetaja ja õhtusel ringil linna poole tagasi on lastel teine saatja," rääkis ta. "Vaja oleks aga uut inimest sellesse ametisse. Kui me teda ei leia, peavad lapsevanemad ise lapsi lasteaeda viima."