Tapa vald ja N.R. Energy on lähedal kompromissile

Viimased neli aastat on soojatootja N.R. Energy kasutanud Tapa linnas Tapa vallale kuuluvaid keskküttetorustikke nõnda, et ei ole nende eest sentigi makstud. Nüüd soovib soojatootja vallaga ära leppida ja on esitanud pakkumise nii varasema kasutuse kui ka järgmise kolme aasta kohta.