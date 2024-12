Vabadussambast ja ka muust Tapa vallas

Olgugi et Tapa linna planeeritava vabadussõja mälestussamba konkursi võitja kuulutati välja 14. oktoobril sel aastal Tapa kultuurikojas ning selleks osutus kavand «Raudjuur», ei tea tapalased, millise konkursil osalenud töö järgi sammas rajatakse. Võidutööga ei olnud rahul osa linnarahvast, osa vallavolikogu liikmetest ega ka üks konkursi žürii liige, kes seda ka avalikult väljendas. Mida siis rahvale meeldimiseks teha?

Otsustati konkursil osalenud ideekavandid rahvahääletusele panna (seda oleks pidanud tegema juba enne võitja väljakuulutamist, kuid parem hilja kui mitte kunagi). Sellist tegevust taunis ETV uudistesaates «Aktuaalne kaamera» 1. detsembril Eesti Arhitektide Liidu esimees Aet Ader. Pean kohe mainima, et see rahvahääletus (vallavalitsus nimetab seda palju huvitama nimega), mis kuulutati välja 26. novembril ja mille lõputähtaeg lisati 2. detsembril, avaldati FB-s ja Tapa valla kodulehel (ühtki teadet paberkandjal selle kohta mina ei ole leidnud), on kujunenud rahva lollitamiseks. Teile hindamiseks tsiteerin täpselt valla kodulehel olevat pressiteadet (mõne lühendusega).