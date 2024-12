«Terassüdamega mees» sepistas Reigo Tammele võidu

«Tunne on tore, me ju elus ei võida tihti,» tunnistas Reigo Tamm. «Olen tänulik ja õnnelik. Võtan seda võitu suure alandlikkusega. Loomulikult lootsin, aga ei arvanud, et võidan. Olen ju väikese Tapa linna poiss, pole harjunud suurtes saadetes võitma. Kindlasti oli see mu senise elu üks tipphetki.»