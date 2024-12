Lembitu kinnistu elamuarenduse planeerimine hakkab lõpule jõudma

Eelmisel talvel algatatud planeeringu menetlemine on kulgenud sujuvalt ning praeguseks on jõutud juba avaliku väljapanekuni, mis kestab 16.–30. detsembrini Sõmeru raamatukogus ja Rakvere valla veebilehel.

Kinnistu arendaja Liilia Part, OÜ Baltech juhatuse liige, ütles, et ta ootab juba planeeringu kehtestamist, et saaks krunte soovijatele müüma hakata. "Huvi on tuntud," kinnitas ta. "Meil on krundid kinnisvaraportaalis ka eelmüügis ning huvilisi on."