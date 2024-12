Suurejooneline plaan jõega jääb unistuseks – Ao paisjärv tuleb puhastada

"Siin on mitu põlvkonda kohalikke kalamehi üles kasvanud," ütles Rakke Kalaspordiklubi eestvedaja Kaur Salus ja tõdes, et järv on kohalikele kalameestele väga oluline. "Rakke piirkonna noorte kalameeste jätkamiseks," lisas ta. "Et inimesel oleks midagi teha, et ta ei teeks alevi vahel lolluseid."