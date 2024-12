Ei lammutatagi maha? Tapa vald müüb endist raudteelaste korterelamut internetioksjonil

10. oktoobril kirjutas Virumaa Teataja, et Tapa linnas aadressil Kivilo 15 asuv miljööväärtuslik juugendmaja on liigitatud lammutamist vajavate objektide hulka. Lammutamise maksumuseks arvestas Tapa vald siis 30 000 eurot. Praeguseks on vald teinud kannapöörde ja soovib hoone hoopis maha müüa.