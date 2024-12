Kohus mõistis Aidu karjääris inimese tapnud mehe pikaks ajaks vangi

"Selles kriminaalasjas süüdistuse saanud mehed panid toime raske isikuvastase kuriteo, mille jälgi nad püüdsid varjata. Samas näitab see menetlus, et inimeselt elu võttes pole võimalik vastutusest pääseda. Inimese kadumist märgatakse, ja kui õiguskaitseasutustel on kahtlus, et kadunu võib olla langenud vägivallakuriteo ohvriks, siis pingutatakse tõe välja selgitamise nimel," rääkis Viru ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Liina Pikma.