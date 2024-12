Lohakad parkijad häirivad spordihoone naabreid

Jaadla viipab Rakvere spordikeskuse kui spordihoone haldaja suunas ning leiab nii oma sotsiaalmeediapostituses kui ka Virumaa Teatajaga vesteldes, et just spordikeskus peaks korra majja löömiseks midagi ette võtma. "Suurürituse korraldaja või spordikeskus peaks sellisteks puhkudeks palkama parkimiskorraldaja," lausus ta ja tõi näiteks Rakvere teatri, mille parklas selline ametimees ürituste ajal toimetab. "Tundub, et see lüli on puudu. Ma saan aru, et üritustel on palju külastajaid ja palju autosid, aga need ei tohiks kahjustada Köster Gööcki Maja kinnistul kasvavaid kuusekesi ning muru."