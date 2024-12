Linnupadjad võluvad jõulurõõmu palgele

Muhedad linnud toretsevad patjade tikandil ning keerutavad kirevaid sabasulgi akendel. Lembe Maria Sihvre linnuteemale keskendunud näituse punaseid toone pilduv värvigamma on igati jõuluajaga kooskõlas. «Lõbus peab olema ja nalja peab saama,» iseloomustas väljapanekut Lembe Maria Sihvre. «Olen peamiselt tikkija, kuigi – nagu käsitöölistel ikka – on mul üheksa ametit. Seekord siis tikandid.»

Lembe Maria Sihvre sõnul on linnuteema talle lähedane tema teisest elust ehk tegelemisest folklooriga. «On ilmalinnud ja hingelinnud, linnud viivad ja toovad hingesid. See mulle hästi meeldib,» lausus tikkija. «Minu linnud ei ole nii morbiidsed, on natuke üle võlli lõbusad ja naivistlikud.»