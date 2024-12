Tere jälle, vahva piparkoogimehike!

Muidugi polnud ma enam kaugeltki laps, aga kui lastelavastuses osalevad niivõrd isiksuslikud näitlejad nagu Ita Ever (Vana Teepakk), Juhan Viiding (Herr Kellakägu) ja Jüri Krjukov (Hiir Ülbe Kutt), läheb see mäng korda igas eas ja iga kell! Et Eensalu lavastas «Piparkoogimehikese» samal laval uuesti 2009. aastal, oli mälust peaaegu pühitud ...