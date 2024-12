Juhtkiri: heategu soojendab südant

See on kurb, kui petiste pärast enam abivajajatele ei annetata, mis siis, et südames head teha isegi tahetakse. See on kurb, kui kellegi ahnuse tõttu jääb headust maailmas üha vähemaks. Teisalt võiks ehk sellegipoolest olla optimistlik ja mõelda, et hoolimata kurjategijate ja petiste tegutsemisest ei ole headus kuhugi kadunud: annetatakse ikka, sest kunagi ei tea, millal endal tuleb abiootajana järjekorras seista. Saatusel on alati üllatusi varuks.