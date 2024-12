Valgetuhkrute vaktsineerimine marutaudi vastu muutus kohustuslikuks

«Valgetuhkruid peetakse lemmikloomana üha sagedamini. Seega on kohustus nad vaktsineerida üks täiendav meede, et Eesti kui marutaudivaba riigi staatus säiliks. Marutaudi ennetamiseks tuleb teha kõike, mis võimalik,» rääkis regionaal- ja põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Ülle Pau. Ta lisas, et lähiaastatel luuakse riiklik lemmikloomaregister.