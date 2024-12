Koolitoitlustaja rõõmustas Rakvere vähekindlustatud perede lapsi jõulupeoga.

Juba seitsmendat aastat korraldab Daily üle Eesti vähekindlustatud perede lastele jõulupidusid, et toetada kohalikke kogukondi. Daily töötajate juhendamisel toimusid eile Rakvere reaalkoolis jõulukinkide valmistamise õpitoad enam kui viiekümnele osalejale. Lapsed said ise valmistada lähedastele jõulukingituseks küünlaid, kaunistada piparkooke ning meisterdada jõulukaarte ja -ehteid.

Rakvere piirkonnajuht Kati Vaino ütles, et jõulupeol osalevaid lapsi on iga aasta pisut rohkem kui varem. "Kogukonda tagasi andmine on meie jaoks äärmiselt oluline ning näeme, et seda toetavat panust on tegelikult väga vaja. Saame omalt poolt aidata lastel rõõmu tunda jõuluajast ning pakume võimalust meisterdada oma lähedatele jõulukinke, milleks alati ei pruugi kõigil olla vajalikke ressursse või teadmisi," rääkis Vaino.