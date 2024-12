Päästjad olid kohal kell 16.11. Päästjate saabumise ajal tuli garaažidest paksu suitsu. Praeguseks on avatud 4 garaaži uksed ja ruume kontrollitakse. Kõik garaažid on paksu suitsu täis. Kohapeal on Rakvere ja Kunda päästemeeskonnad.