Loendusel pani end tänavu kirja rekordarv mardi- ja kadrisante

Kui varem on ikka olnud pea igas maakonnas mardisante rohkem kui kadrisante, siis nüüd on see trend muutunud. Kaheksas maakonnas oli kadrisid liikvel enam kui marte: Jõgevamaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal, Põlvamaal, Tartumaal, Valgamaal ja Võrumaal. Samas kadriperesid on mardiperedega võrreldes rohkem registreeritud vaid Valga- ja Võrumaal.