Virumaa Poistekoor laulab traditsiooniliselt «Jõulu ootel»

Kontserdi kavas on nii traditsioonilisi jõululaule kui ka lustakamaid ja mõtlikumaid talviseid viise. Alustuseks kõlavad «Nüüd süttib küünlaid tuhandeid» ja «Leib jahtub», südamlikust kavast leiab nii kolm Arne Oidi talvelaulu Ellen Niidu sõnadele ja «Jõuluõnnistuse» kui ka lood «Siis kui minu vanaema» ning «Õhtul pimedal ja nõnda valgel». Kontserdi lõpetab – nagu kõigil aastail – «Püha öö». Virumaa Poistekoori direktor Ello Odraks märkis salapäraselt, et kontserdile on oodata ka üllatusesinejat.



Ello Odraks meenutas, et kontserdid Rakvere Kolmainu kirikus said traditsiooniks, kui poistekoori dirigent oli Hirvo Surva. «Käisime enne jõulureedet esinemas teistes maakonna paikades ja viimane kontsert oli Rakvere kirikus. See oli kuidagi püha ja mõjus teistmoodi,» rääkis koori direktor. «Kirik on alati suudetud nii soojaks kütta, et oleme saanud seal olla esinemisriietes, kunagi pole pidanud jopedes laulma. See on väga tänuväärne.»



Direktori sõnul on Virumaa Poistekoori tee jõulukontserdini olnud töine: sügisel sai koor tublisti täiendust väikeste poiste ridadesse ning erilist rõõmu tegi mitme suurema tubli laulupoisi lisandumine. «Väga head poisid tulid!» kinnitas Odraks.



Poistekoori kuulub praegu 40 väikest ja 20 suuremat laulumeest. Odraks rõhutas, et üks asi, mis koori tegevusele kasuks tuleb ja seda edasi viib, on stabiilsus nii lauljate kui ka dirigentide osas, ja see on saavutatud. «On hea, kui kõik tunnevad üksteist,» nimetas ta.



Direktori sõnul on üks Virumaa Poistekoori eripärasid laulvad dirigendid, kes astuvad üles nii solistidena, ansamblina kui ka toetavad koori oma koolitatud häältega.



«Dirigendid on meil ülitublid. See, kuidas poiste laul kõlama hakkab, oleneb sellest, kes neid õpetab. Muidugi on väga oluline laste endi töö, püüdlikkus ja teha tahtmine,» kõneles Ello Odraks.



Ta märkis, et käsil on väga pingeline lauluaasta, kuna on vaja selgeks saada laulupeo repertuaar. Paar jõuluaega sobivat laulupeolaulu esitatakse ka kirikukontserdil.