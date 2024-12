Osavõtlikud lapsed ei unusta jõulukuul haigeid, eakaid ega metsloomigi

Vasta mõisakoolil on veel üks omapärane tänuväärne heategevusmoodus. See on kirjatarvete kasti täitmine. "Lapsed korraldasid koolimajja ühe suure kasti ja sinna tuuakse pliiatseid, vihikuid, joonlaudu, igasugu asju, mida saab sealt siis võtta see laps, kel vajalik asi koju on ununenud," rääkis huvijuht.