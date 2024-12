Roelas esinevad väljapaistvad ooperisolistid

Festivali korraldab muusikute fond PLMF, kunstiline juht on Pille Lill. Festivali eesmärk on anda hoogu Ida- ja Lääne-Virumaa kultuurielule, luues kohalikule elanikkonnale võimalusi kõrgel tasemel muusikast osa saamiseks.

"Taas kord on tänu südames, et festival kulgeb edukalt, ja olen rõõmus, et festivali raames toimub alati ka noorteprogramm," ütles festivali looja Pille Lill. "Tippmuusikud on need, kes suudavad õpilastes äratada huvi klassikalise muusika vastu, mis ongi nii antud festivali kui ka kogu PLMF-i tegevuste eesmärgiks."