Tapal saab vaadata rahvusvahelist "Pildi jõudu"

Näitusel "Pildi jõud" on eksponeeritud 7. Tallinna illustratsioonitriennaali välisautorite tööd. Mahukas näitus paikneb maja kahel korrusel – väljas on üle poolesaja töö eri autoritelt. Esindatud on kõik Läänemere-äärsed riigid ja Euroopast veel Itaalia, Hispaania, Portugal, Ühendkuningriigid, Belgia jt, lisaks USA ja Kanada ning näha saab isegi töid Lõuna-Ameerika ja Aafrika riikide kunstnikelt.

Tapa valaraamatukogu direktor Kersti Burk ütles, et väga põnev ja rikastav on nii paljude eri käekirjadega autorite näitust uudistada. "Leidke aega mõnusaks ringkäiguks pildimaailmas – nii põnev on proovida tajuda eri maade kunstnike vaadet maailmale, eri teemadele, kus kõigil on oma käekiri, meelis värvigamma ja joonistamislaad," soovitas ta. "On detailiderikkaid või hoopiski napi kujundusega töid, luulelisi ja tundlikke töid, samas kohtab jõulisi ja fantaasiarikkaid ja lennukaid lahendusi, huumoriga pilte, oma juurte otsimist ja edasikandmist, kus töödesse põimitud rahvalikke kujundeid."