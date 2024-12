Enamasti väidetakse, et apelsin pärineb Hiinast. Päris kindel see siiski ei ole, teadlased on arvanud ka, et apelsini kodumaa võib olla sama hästi Põhja-India.

Aga kindel on see, et apelsin on maailmas enim müüdud puuvili ja selle juhtivkasvataja on nüüdseks Brasiilia.