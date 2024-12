Rakvere Linnakalmistul langetatakse ohtlikke puid

Rakvere linnaaedniku Kärt-Mari Paju sõnul on tegu igaaastase korralise hooldusega. "Talvine raie võimaldab kalmistul tööd läbi viia vähima kahjuga, kuna maapind on tahenenud ning kohal ei ole pesitsevaid linde, keda raie võiks segada," selgitas ta.

Likvideeritavad puud on tähistatud looduses punase ristiga või lintidega ning need võtab maha kutsetunnistuse ja vastutuskindlustusega arborist. Kalmistutel on oluline eelneva kogemuse olemasolu puude keerulistes tingimustes langetamiseks.