Kuidas muutub pensionide maksmise kord 2025. aastal?

Kui 5. kuupäev langeb nädalavahetusele, kantakse alates 2025. aasta jaanuarist pensioniraha pensionärile üle esmaspäeval või teisipäeval, mitte enam eelneval reedel. See muudatus puudutab ligikaudu 325 000 pensionäri. Samuti puudutab see neid, kellele laekub tavapäraselt 5. kuupäeval sotsiaaltoetus. Kui 5. kuupäev langeb tööpäevale, makstakse pensionid välja nagu tavaliselt. Kojukandes ja perehüvitiste maksmisel ei muutu midagi.

Muudatuse eesmärk on tagada, et kõik pensionimaksed jõuavad pensionärideni turvaliselt ja täpselt. Kuigi pensionid laekuvad mõnel kuul esmaspäeval või teisipäeval, annab see rohkem aega maksete ettevalmistamiseks ja vähendab vigade ja ekslike maksete riski. Uue korra abil välditakse kiirustamise tõttu tekkivaid vigu, näiteks makseid pensionäridele, kellel ei ole enam pensioniõigust.