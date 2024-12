Repliik: nimemaagia

Ja haigekassa muutus tervisekassaks. Raske uskuda küll, et kellegi tervis sellest paranes, aga nimevahetamise maagia on tugev. Ikkagi tükk tööd tehtud, kabinettidel sildid ära vahetatud, uued visiitkaardid trükitud. Sellise pingutuse eest võib endale preemiagi välja kirjutada.

Nüüd on nimevahetuse tuhin jõudnud justiitsministeeriumi, mis alates 1. jaanuarist 2025 on justiits- ja digiministeerium. Ilmselge märk, et kirjutusmasinaid seal enam ei klõbistata, vaid kõik käib arvutite abil ja digitaalselt.