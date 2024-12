Juhtkiri: mäluasutusest teemapargiks

Kultuuriasutustest, mida keskealised mäletavad tihti kui võimatult igavaid vaikseid paiku, kus tuli kõndida töötaja sabas ja kuulata tema monotoonset juttu, jalas hiiglaslikud presendist sussid, on kiiresti saanud meelelahutuslikud teemapargid, kus valitseb digindus, vilguvad tuled ja kõlavad viled. Mis on mõistetav. Sest muuseumitöötajad on taibanud nagu kogu ühiskondki nende ümber, et üks ajajärk on läbi saanud, vanu asju ja tolmu enam vaatamas käia ei viitsita ning ellujäämiseks on tarvis hoopis midagi muud. Uut, moodsat, lisandväärtusega.



Nõnda on hakanud muuseumidesse tekkima



(e-)poed, kohvikud ja etendussaalid, on asutud looma teemaprogramme, mida õpetajad formaalse koolihariduse andmise kõrval õppetööks kasutada saaksid, muuseumides kuulutatakse välja artistide kontserte ja kunstnike näitusi ... Kõik ikka selleks, et tuldaks ja oldaks. Ellu peab ju jääma. Aga on veel üks põhjus. Muuseumitöötajate tähelepanekute põhjal pole inimesed võimelised enam kuigi kaua keskenduma. Ei giidi selgitustele ega väljapanekutele. Paar tundi on enam kui küll, siis otsitakse juba kohvikut või müügiletti, et aju puhkust saaks.



Juhtub ka nii, et ekspositsioon koosneb vaid mõnest ilmetust esemest ning põhiline teave tuleb ekraanilt ja kõrvaklappidest. Siis on külastaja sellest peagi tüdinud ega viitsi igavat visiiti jätkata.



Paraku on uuenduste virvarris juhtunud ka seda, et muuseum on iseend sootuks kaotanud ja teda selle uhke nimetusega kutsuda on juba asjakohatu. Museaalide hulk väljapanekutes vähenes mõnel pool pea olematuks ja asemele tuli kräpp. Kas selleks, et tänapäeva inimene saaks soovi korral kõike näppida, tuleks asendada ajalooline mõõk papprelvaga ja tõelised kuldmündid läikpaberist seibidega, mida tohib käes hoida ja suhu toppida?



Uuenduste ja mängulisusega on suur oht kiiresti üle piiri minna ning tõsiseltvõetavuse taastamine võib hiljem osutuda kaelamurdvaks ülesandeks.