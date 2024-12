Muuseumid nimetavad lõppevat aastat edukaks

«Tundub, et oluline on paljude inimeste soov siduda ühte külastust mitme vaatamisväärsusega,» ütles Käsmu meremuuseumi perenaine Triin Saks. «Need, kes tulevad uudistama Lahemaa rahvusparki, jõuavad ka meremuuseumi, kuna meie tunnuslause on «Alati avatud». Märgatavalt suurenes Ida-Virumaalt saabuvate külaliste arv. Tuntav on siseturismi elavnemine. Samuti on kasvatanud külastamiste arvu kruiisilaevade grupid,» rääkis ta. Oma tegemistes paneb muuseum rõhku uudistajate huvi köitmisele ja lastele põnevate tegevuste pakkumisele. Saksa sõnul oli suvel laste seas nõutud laager «Noor kalur».