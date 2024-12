Solare laulis Krakowi kirikud helisema

Dirigent rääkis, et sel korral läks Solare festivalile kahe erineva kavaga. Esimene oli kontserdikava, mida esitati nelja koori kontserdil 6. detsembri õhtul Püha Katarina kirikus, ja teine konkursikava, millega astus Solare üles 7. detsembri hommikul Püha Peeter-Pauli kirikus. "Konkursikava raamisime Franz Gruberi "Püha öö" motiividega, alguses Ester Mägi laul "Jõuluõhtul" ja lõpus originaal," rääkis dirigent.

"Teiseks niinimetatud karakterpalaks laulsime rahvakoraali Cyrillus Kreegi seades "Oh kui õndsad on need pühad taevas" ja kaalukamaks lauluks oli kolmandana lauldud Arvo Pärdi "Alleluia-Tropus"," ütles Üleoja. Kontserdil esitas Solare eesti heliloojate Pärt Uusbergi, Rudolf Tobiase, Arvo Pärdi ja Margo Kõlari loomingut.