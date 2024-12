Eesti Raudtee alustab Tapa–Narva lõigu elektrifitseerimise töödega

"Lepingute sõlmimiseks avaldati selle aasta suvel rahvusvaheline hange, mille vastu oli huvi ootuspäraselt suur. Eesti Raudtee jaoks on tegemist kolmanda sarnase hankega kontaktvõrgu uuendamiseks ja laiendamiseks. Nii sõlmiti eelmise aasta alguses sarnane leping ühispakkujatega GRK Suomi Oy ja GRK Eesti AS ning selle lepingu raames on tänaseks valdav osa Aegviidu–Tapa–Tartu kontaktvõrgust juba valmis ehitatud. Selle aasta alguses sõlmiti leping OÜ-ga Leonhard Weiss, kes uuendab kontaktvõrku Lagedi–Aegviidu lõigus," kommenteeris Eesti Raudtee energiavaldkonna juht Andrus Alas.