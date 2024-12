Missugused muuseumid ja elamuskeskused on tuntumad?

Kantar Emori uuringuekspert Anu Varblane rääkis, et viimase aasta jooksul on muuseume ja elamuskeskusi külastanud 64 protsenti eestimaalastest ning tuleval aastal plaanib seda teha 58 protsenti. Mullu arvas 75 protsenti elanikest, et kavatseb järgneval aastal mõnd muuseumi külastada. Seega on inimesed oma tulevaste külastusplaanide osas pessimistlikumad kui varem.