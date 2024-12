Novembris registreeriti maakonnas 25 sündi, lahutajad kiirustavad, et soodsamalt läbi ajada

Novembris sõlmiti 315 abielu, millest 17 notarite ja 8 vaimulike poolt. Lahutati 232 abielu. Mullu novembris sõlmiti 325 ning lahutati 218 abielu. Novembris oli Rakveres 10 abielulahutust. Detsembris on lahutanud neli paari ning tulemas on veel neli.

"Novembris ja detsembris on olnud abielulahutuse avalduste esitamine tõusuteel. Arvan, et see võib olla tingitud ka peatsest riigilõivu tõusust," kõneles Rakvere linnavalitsuse perekonnaseisuametnik Terje Pärnasalu. Esimesest jaanuarist tõuseb riigilõiv 50 eurolt 90 eurole.