Raamatuliiklus muutus kiiremaks

Lääne-Virumaa keskraamatukogu direktor Kaili Õunapuu-Seidelberg ütles, et raamatukapi teenus on väga populaarne ning selle kasutus kasvab iga aastaga. "Sel aastal on kapist välja võetud üle 5100 paki. Kahjuks tekkis meil aga olukordi, kus pakke kogunes enam, kui kapis ruumi oli ning lugejad pidid oma raamatupakke ootama," rääkis Õunapuu-Seidelberg.