Ohustatud kalade ja ebapärlikarpide "ämmaemandad" pidasid 30. aastapäeva

Kalu on Põlulas kasvatatud varsti juba 130 aastat, kuid kalakasvatuskeskus on tegutsenud, nagu mainitud, 30 aastat, sellest viimased kümme RMK allasutusena. Tavainimesed kipuvad siiamaani arvama, et Põlula tiikides kasvatatakse lõhepurakaid ja muid selliseid tegelasi, keda tasu eest saab õngitseda ja pannile panna. Tegelikult on aga tegemist pigem teadusasutusega, kus kasvatatakse ohustatud liikide kalamaime, et neid siis loodusesse lasta.