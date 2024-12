Koolid asuvad males mõõtu võtma

Võistluste korraldaja Eino Vaher rääkis, et poolteist aastat tagasi toimunud samasuguse võistluse võitis Rakvere Waldorfi kool Kadrina keskkooli ja Rakvere põhikooli ees. "Seekord on favoriidid minu hinnangul Rakvere riigigümnaasium ja Rakvere reaalkool. Alati on tugev Waldorfi kool. Miks mitte ka Vinni-Pajusti, Tamsalu, Kunda, Kadrina ja Rakvere põhikool," arutles korraldaja. "Kokku peakski väljas olema kaheksa kooli."