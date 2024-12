Pool aastat ametis olnud Tapa valla kultuuri- ja noorsootööspetsialist kirjutas lahkumisavalduse

Miks siis Kaima lahkumisavalduse kirjutas? "Lihtne vastus on see, et kuna ta on täiskohaga tööl õpetajana Tapa valla koolis, siis ta lihtsalt füüsiliselt ei suuda ära hallata kahte ala," selgitas Tapa valla kultuuriosakonna juhataja Janar Safronov.