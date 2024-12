Võsul peetakse jõulupäeva laata

Laupäeval, 14. detsembril toimub Võsul juba traditsiooniks saanud Võsu jõulupäev. Päeva esimeses pooles kell 11–15 toimub Võsu rannaklubis jõululaat, mis pakub tegevust ja elamusi kogu perele. Õhtul kell 19 algav pidulik kontsert-õhtusöök on osutunud sedavõrd populaarseks, et kõik kohad olid välja müüdud juba nädal enne ürituse toimumist ning paarkümmend inimest on veel ootejärjekorras.