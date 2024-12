Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Masinapargi tehnilise teenindamise üks osi on remont. Ainult korralikult remonditud masinaga saab tootlikult ja kvaliteetselt töötada. Viimastel aastatel on hakatud masinaid remontima tsentraliseeritult. Traktorite, nende agregaatide ja sõlmede kapitaalremonti tehakse «Eesti Põllumajandustehnika» süsteemi spetsialiseeritud remondiettevõtetes. Kuigi seal tehtavate tööde maht on järjest kasvanud, ei suudeta majandite vajadusi veel täielikult rahuldada. Remonditehaste töö on planeeritud ühtlase koormusega aasta ringi. Praegu aga peab veel nii mõnegi traktori kapitaalselt remontima majandi töökojas. Tagavaraosade vähesuse tõttu on see töö küllaltki aeganõudev. Masinate seisuaeg on aga liiga pikk ja tehtu kvaliteeti ei saa kiita.