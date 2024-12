Tauno Vahter kõneles elevandist ja «elevandist»

«Raamatus on kaks peamist liini: üks on vanemast ajast, põhiliselt 1930. aastatest, teine on kaasajast või lähitulevikust. Need liinid hakkavad tasapisi lähenema,» selgitas kirjanik. Vahteri sõnul kõneleb teos eelkõige sellest, mida on erinevatel aegadel arvatud, mida inimeste või loomadega võib teha, ning kuidas on ajakirjandus sellega koos muutunud. «Samas ka inimliku üksilduse teema,» märkis ta.