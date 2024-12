Tiia Paisti elu on pärimuskultuuriga ühte põimunud.

Haljala lasteaias muusikaõpetajaametit pidav Tiia Paist on sügavalt seotud pärimusmuusika ja -lugudega. Ta on tabanud, et ka lasteaiapõnnidele pakub pärimus huvi, ning võtnud oma südameasjaks seda neile tutvustada.