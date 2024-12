Kolumn: rahuaja paradoks

Käes on jõuluaeg ehk rahuaeg. Kes sellel ajal endale ka päriselt rahu ja rahulikkust lubada saab? Minu oletus on, et eeskätt see osa elanikkonnast, kes ühiskonnale antud panuse ja kogutud tööstaaži armust kenasti rahulikult võtta võivad ja peavadki võtma. Kui just lastelastele kudumist vajavad sokid ei röövi unetunde. Ülejäänud ühiskonna oravaratas keerleb aga palju suuremal kiirusl kui tavaliselt, kinnistades aastast aastasse iroonilise paradoksi olemasolu rahuaja idees.