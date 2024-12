Nädala kaja: virinavabad jõulud

Jõulude aega on läbi aja saatnud pidev virisemine selle üle, et pühadega kaasnevad suured kulutused ja jaanuariks on raha otsas. Selline virin stiilis oh-mis-see-kõik-maksab on muutunud juba nii harjumuspäraseks, et esimest korda hakkasin sellele sügavalt mõtlema tänavustel jõuludel. Et tõepoolest – mis see kõik siis maksab?