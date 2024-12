Tasapisi tervenev Los Toros sai üle pika aja kirja võidu

Meeskonna eestvedaja Rainer Tops tõdes, et vahepeal on olnud päris keeruline periood. "Tipphetkel oli puudu lausa seitse mängumeest ja seetõttu paar halba kaotust sattunud. Eks endiselt on kolm põhimeest vigastatud ja tagasitulemise graafik selgusetu," rääkis Tops ning avaldas lootust, et ehk saab meeskond uuel aastal lõpuks täiskoosseisus mängida.