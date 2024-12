Hansabuss täidab 48 Rakvere lapse Inglipuu kingisoovi

Kogu Hansabussi kontori meeskond osales kingituste valimisel ja pakkimisel. "See projekt on mulle isiklikult emotsionaalne. Kui loed, et lapsed soovivad pühadeks lihtsalt maiustusi, jõulutulesid, hügieenivahendeid või tekki, voodilinu, jopet ja saapaid – asju, mida peetakse elementaarseks –, siis mõistad, et kõikidel peredel ei ole neid võimalusi. Loodan, et sellised algatused inspireerivad ja liitub rohkem järgijaid,“ ütles Prikk.