Kunagise Tapa erikooli krundile kavandatakse hooldekodu ja eramaju

Tapa vallavalitsuse korraldusega algatati 19. novembril Tapa linnas Linda tänav 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneering. See tähendab, et Tapa erikooli endine õppekorpus ehitatakse ümber 70 kohaga hooldekoduks. Kuid krundil on piisavalt ruumi ka kaheksa eramaja püstitamiseks.