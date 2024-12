Koduta loomad igatsevad armastavat kodu

Tegemist on Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Seltsi heategevusliku jõulupuude projektiga, mille eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu varjupaikades, hoiukodudes ja turvakodudes olevatele kassidele ning koertele, kes on otsimas uut kodu. Projekti idee on julgustada neid, kes on teinud kaalutletud otsuse võtta oma lemmik just varjupaigast.