Laupäeval on kavas kümme vastasseisu, millest pooled on profimatšid. Seekord näeb areenil kolme läänevirulast. Viiendas matšis lähevad kokku kaks meie maakonna sportlast: Taur Guitor ja Ranel Rohtla. Enne neid on Vinni inimestel põhjust kaasa elada Marek Saarele, kes kohtub Oskar Dorbekuga.